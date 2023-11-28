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Шторм на Чорному морі вплинув на темп військових дій на фронті, - ISW

Фото: циклон у Чорному морі вплинув на бойові дії (рос ЗМІ)
Автор: Антон Малиновський

Циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту в Україні, але, зокрема, не припинив військову діяльність повністю.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Шторм в Чорному морі

Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

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