Шторм на Черном море повлиял на темп военных действий на фронте, - ISW

Циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украиной и влияет на темп военных действий вдоль линии фронта в Украине, но, в частности, не прекратил военную деятельность полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.
Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.
Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.
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