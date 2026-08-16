Штиль на АЗС: актуальні ціни на пальне, різниця в цінниках та головний секрет економії

Паливний ринок демонструє стабільність: цінники на провідних заправках зафіксувалися на поточних позначках без різких коливань. Водночас питання різниці в цінах між брендами та дрібними мережами залишається головним болем для водіїв.

Які ціни тримають популярні АЗС 16 серпня та від чого залежить ціна на стелах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Без змін на стелах: ОККО, WOG, SOCAR та "Укрнафта" зберегли попередні цінники на бензин, дизель і автогаз.

ОККО, WOG, SOCAR та "Укрнафта" зберегли попередні цінники на бензин, дизель і автогаз. 300+ грн економії на баку: Вартість заправки 50 літрів А-95 коливається від 3 945 грн на "Укрнафті" до 4 270 грн на SOCAR.

Вартість заправки 50 літрів А-95 коливається від 3 945 грн на "Укрнафті" до 4 270 грн на SOCAR. Причини різниці в цінах: Експерт пояснює розрив у вартості трьома основними факторами: податками, маркетингом та витратами на контроль якості.

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)?

Розрахунок на бак стандартного легкового автомобіля показує реальну різницю між заправками:

"Укрнафта" (найдоступніший варіант):

Бензин А-95 (78,90 грн/л) - 3 945 грн за повний бак.

Дизпаливо (89,90 грн/л) - 4 495 грн.

OKKO / WOG (середній ринковий сегмент):

Бензин А-95 Євро (82,90 грн/л) - 4 145 грн за повний бак.

Дизпаливо Євро (93,90 грн/л) - 4 695 грн.

SOCAR (преміум-сегмент):

Бензин А-95 (85,40 грн/л) - 4 270 грн за повний бак.

Дизпаливо NANO (95,90 грн/л) - 4 795 грн.

Різниця між найдемократичнішою мережею та преміум-сегментом за один повний бак становить понад 300 гривень (325 грн на бензині та 300 грн на дизелі).

Фото: ціни на АЗС 16 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Актуальні ціни на АЗС

Поточні цифри на стелах найбільших мереж виглядають так:

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 рн

ДП Mustang: 96,90 грн

ДП Євро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДП (Energy): 91,90 грн

ДП: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Податки, маркетинг чи якість: чому відрізняються ціни?

Як пояснював у коментарі РБК-Україна директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, велика різниця між брендовими АЗС та дискаунтерами зумовлена кількома факторами:

Податкове навантаження: Аналіз фіскального навантаження на літр пального показує, що в окремих мережах показники можуть відрізнятися у два-три рази. Це вказує на те, що дехто має можливість платити менше.

Аналіз фіскального навантаження на літр пального показує, що в окремих мережах показники можуть відрізнятися у два-три рази. Це вказує на те, що дехто має можливість платити менше. Маркетинг і реальні знижки: Стела на заправці - це не завжди кінцева ціна. Якщо враховувати бонусні програми та дисконти, реальна економія може сягати до 5-6 гривень на літрі, що суттєво зменшує різницю між мережами.

Стела на заправці - це не завжди кінцева ціна. Якщо враховувати бонусні програми та дисконти, реальна економія може сягати до 5-6 гривень на літрі, що суттєво зменшує різницю між мережами. Контроль якості: Утримання власних лабораторій, персоналу та спеціалізованого транспорту потребує величезних витрат. Повноцінні багаторівневі системи контролю якості на всіх етапах (від нафтобази до пістолета на колонці) в Україні наявні лише у небагатьох найбільших мереж.

Тож, головний секрет економії криється у програмах лояльності, знижках та бонусних балах.

Хоча ціни на стелах заправок здаються фіксованими, реальна вартість пального може бути помітно нижчою, якщо користуватися мобільними додатками та дисконтами мереж. Різноманітні дисконтні програми та бонуси здатні давати реальну економію до 5-6 гривень на кожному літрі.