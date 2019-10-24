Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

Сообщается, что суд обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро. В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальный ущерб и 1000 евро за судебные расходы и издержки.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Штепе инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-мэр Славянска Неля Штепа планирует вновь возглавить город.