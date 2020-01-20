ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штепа отримала компенсацію від України за рішенням ЄСПЛ

Новини » Політика     20.01.2020 - 15:04
Штепа отримала компенсацію від України за рішенням ЄСПЛ
Фото: Неля Штепа (УНІАН)

Штепа отримала від України компенсацію в розмірі 3,6 тис. євро

Ексмер Слов'янська Неля Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації за порушення права на свободу за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами адвоката Олександра Шадріна, зараз Штепа чекає чергового виклику до суду в Харкові. При цьому адвокат не повідомив де на сьогодні перебуває ексмер Слов'янська.

"У мене немає такої інформації. Ймовірно в Слов'янську. Але у неї немає обмежень на пересування", - зазначив Шадрін.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Нелі Штепи. Суд визначив, що відносно ексмера Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Зазначимо, Штепу затримали 11 липня 2014, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Ексмеру Слов'янська інкримінували статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Раніше Неля Штепа повідомляла, що планує знову очолити місто.

Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстрації У КМДА роз'яснили, як відбуватимуться компенсації потерпілим від прориву труби
Новини України ШтепаЕСПЧКомпенсация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся