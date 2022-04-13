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Вместо Штайнмайера. В Киев с визитом приглашен канцлер Германии Шольц

Олаф Шольц (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц. С ним высшее руководство Украины намерено обсудить перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы сообщили правительству Германии, что президент Украины и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", — заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Темой визита должно стать обсуждение помощи Германии с поставками тяжелого вооружения Украине.

Правительство Украины ранее отменило визит Штайнмайера в украинскую столицу. Причиной отмены являются тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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