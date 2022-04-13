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Замість Штайнмайера. До Києва з візитом запрошено канцлера Німеччини Шольца

Олаф Шольц (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Посол України Андрій Мельник заявив, що до Києва запрошений канцлер Німеччини Олаф Шольц. З ним вище керівництво України має намір обговорити перспективи поставок важкого озброєння в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми повідомили уряду Німеччини, що президент України та уряд були б дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц відвідав Київ", - заявив посол України в Берліні Андрій Мельник. Темою візиту має стати обговорення допомоги Німеччини з поставками важкого озброєння Україні.

Уряд України раніше скасував візит Штайнмаєра в українську столицю. Причиною скасування є тісні зв'язки Штайнмаєра з Росією в останні роки.

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