Штайнмайер заявив про неможливість вести справи з Росією по-старому

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Україна)

Конфлікт в Україні чинять значний вплив на відносини Європи і Росії

Європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі стосунки, ніж раніше. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що надії на всеосяжне партнерство з Росією зі зростаючою ступенем інтеграції не виправдалися. За словами Штайнмаєра, обидві сторони в даний час відчуває "глибоке розчарування".

За словами Штайнмайер, конфлікт на сході України, а також анексія українського півострова Крим роблять значний вплив на відносини Європи і Росії. З майбутньою Росією неможливо вести справи "у звичному режимі", - підкреслив він.

Раніше Штайнмайер заявляв, чьл не вірить у швидке вирішення конфлікту між Євросоюзом і Російською Федерацією через ситуацію в Україні.

РБК-Україна повідомляло, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер обговорили політику санкцій щодо Росії та ситуацію з проектом газопроводу "Північний потік-2".