ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штайнмайер заявил о начале новой эры из-за войны на территории Украины

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 13:59
Штайнмайер заявил о начале новой эры из-за войны на территории Украины Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о начале "новой эры" в мире. Пандемия коронавируса и война в Украине заставили понять, насколько мир зависим от сырья и первичных продуктов из стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Не все одинаково выиграют от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в ряде стран.

По словам президента Германии война против Украины стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических перемен", а последствия этого являются отдаленно непредсказуемы и избежать этого никому не удастся.

Президент убежден в том, что миру необходима политическая, экономическая и военная переориентация.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не принимая во внимание наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - добавил президент.

Штайнмайер отметил, что главной целью должна быть независимость от авторитарных государств и поиск новых партнеров. По его словам, партнерами могут выступать страны как Сингапур, Индонезия и страны Африки.

В то же время президент открыто признал ошибки в политике в отношении России. Он заявил, что его приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Германия
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта