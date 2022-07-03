Штайнмайер заявил о начале новой эры из-за войны на территории Украины

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о начале "новой эры" в мире. Пандемия коронавируса и война в Украине заставили понять, насколько мир зависим от сырья и первичных продуктов из стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Не все одинаково выиграют от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в ряде стран.

По словам президента Германии война против Украины стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических перемен", а последствия этого являются отдаленно непредсказуемы и избежать этого никому не удастся.

Президент убежден в том, что миру необходима политическая, экономическая и военная переориентация.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не принимая во внимание наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - добавил президент.

Штайнмайер отметил, что главной целью должна быть независимость от авторитарных государств и поиск новых партнеров. По его словам, партнерами могут выступать страны как Сингапур, Индонезия и страны Африки.

В то же время президент открыто признал ошибки в политике в отношении России. Он заявил, что его приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой.