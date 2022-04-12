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Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять оружие Украине

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности страны пересмотреть философию безопасности, и подчеркнул, что Берлин будет поставлять оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Штайнмайера немецкому журналу Der Spiegel.

Он отметил, что военные преступления армии РФ в Украине должны быть расследованы, а виновников необходимо привлечь к ответственности.

"Каждый, кто несет ответственность за эти преступления, должен столкнуться с последствиями. В том числе солдат. В том числе военачальников. И, естественно, тех, кто несет политическую ответственность", - подчеркивает Штайнмайер.

По словам президента Германии, после увиденных миром военных преступлений, возвращения к нормальным отношениям с РФ быть не может.

Штайнмайер заявил о солидарности страны с Украиной и отметил, что Берлин будет поставлять оружие для украинских Вооруженных Сил.

Ранее президент Германии Штайнмайер призвал к трибуналу по военным преступлениям против Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, перед этим Штайнмайер заявил, что его поддержка "Северного потока-2" была ошибкой.

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