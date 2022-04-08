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Президент Германии призвал созвать трибунал по военным преступлениям Путина

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Берлин, Пятница 08 апреля 2022 12:14
Президент Германии призвал созвать трибунал по военным преступлениям Путина Фото: Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Александр Белоус

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к трибуналу по военным преступлениям против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ответить должны те, кто несет политическую ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Штайнмайера немецкому журналу Der Spiegel.

"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдат. В том числе, военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность", - сказал он.

Украина обвинила Россию в геноциде и военных преступлениях, в частности в казни сотен мирных людей в Буче.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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