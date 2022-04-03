Штайнмайер разделяет идею Путина об "отсутствии украинского народа", - посол

По его словам, Путин уверен в том, что нет украинского народа, нет языка, нет культуры, а значит, и государства.

"Кажется, Штайнмайер разделяет идею о том, что украинцы на самом деле не являются субъектами", - заявил Мельник.

Он также подчеркнул, что у Германии по-прежнему слишком много личных интересов по отношению к России, таких как зависимость от газа, нефти и угля. К этом приложился и сам Штайнмайер сначала на посту главы канцелярии, а затем и министра иностранных дел.

"Штайнмайер десятилетиями создавал паутину контактов с Россией. В нее вовлечено множество людей, которые сейчас отвечают на светофорах", - добавил он, имея в виду советника канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенса Плетнера и государственного секретаря в Министерстве иностранных дел Андреаса Михаэлиса.