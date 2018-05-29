Штайнмайер рассказал о переговорах о введении миротворцев на Донбасс

Введение миротворцев на Донбасс обсуждалось представителями Германии во время встреч в РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о переговорах о введении миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбасс, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается миротворческой миссии ООН, вы знаете, что безопасность и территориальная целостность Украины является приоритетной для нас. Нужны разговоры и переговоры, в том числе с миссией ООН. Я в разных местах говорил об этом с разными партнерами. Однако мы не так далеко пришли к согласию. Я пока не могу рассказать о последствиях этих переговоров или сделать какие-то прогнозы. В различных разговорах в Берлине, Ахене или в Сочи с различными участниками говорилось об этой миротворческой миссии ООН. Я могу выразить надежду, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед", - заявил Штайнмайер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве заявил, что миссия миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) должна заработать на востоке Украины уже в 2018 году.