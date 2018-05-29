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Штайнмаєр розповів про переговори щодо введення миротворців на Донбас

НовиниПолітика    29.05.2018 - 14:38
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (flickr.com Heinrich-Böll-Stiftung)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (flickr.com Heinrich-Böll-Stiftung)

Введення миротворців на Донбасі обговорювалось представниками Німеччини під час зустрічей у РФ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про переговори щодо введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) на Донбас, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується миротворчої місії ООН, ви знаєте, що безпека та територіальна цілісність України є пріоритетною для нас. Потрібні розмови та переговори, в тому числі із місією ООН. Я у різних місцях говорив про це з різними партнерами. Проте ми не так далеко дійшли згоди. Я поки що не можу розказати про наслідки цих переговорів або зробити якісь прогнози. У різних розмовах у Берліні, Ахені чи в Сочі з різними учасниками йшлося про цю миротворчу місію ООН. Я можу висловити сподівання, що саме таким шляхом ми зможемо зробити крок уперед", - заявив Штайнмаєр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером у Києві заявив, що місія миротворців Організації об'єднаних націй (ООН) має запрацювати на сході України вже у 2018 році.

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Теги публікації: Донбас, миротворцы, Штайнмайер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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