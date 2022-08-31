Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Это он заявил в своей речи на ассамблее Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком Карлсруэ.

"Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал Штайнмайер.

Президент напомнил, что в Украине произошло большое количество военных преступлений в отношении религиозных объектов в Украине, а также разрушено много других гражданских зданий. Поэтому путь которым сейчас движется РПЦ он назвал "кощунственным неверным".

"Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию", - добавил В итоге Штайнмайер.