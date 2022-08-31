ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны против Украины

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 22:28
Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны против Украины Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Это он заявил в своей речи на ассамблее Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком Карлсруэ.

"Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал Штайнмайер.

Президент напомнил, что в Украине произошло большое количество военных преступлений в отношении религиозных объектов в Украине, а также разрушено много других гражданских зданий. Поэтому путь которым сейчас движется РПЦ он назвал "кощунственным неверным".

"Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию", - добавил В итоге Штайнмайер.

Напомним, что Украина может ввести санкции против патриарха Кирилла и иерархов РПЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штайнмайер РПЦ Война в Украине
NEWS
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет