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Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни проти Україні

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Середа 31 серпня 2022 22:28
Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни проти Україні Фото: президент Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Це він заявив у своїй промові на асамблеї Всесвітньої ради церков, яка відбувається в німецькому Карлсруе.

"Її керівництво поширює пропаганду, яка "довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури", - сказав Штайнмаєр.

Президент нагадав, що в Україні трапилось велика кількість воєнних злочинів відносно релігійних об'єктів в Україні, а також зруйновано багато інших цивільних будівель. Тому шлях яким зараз рухається РПЦ він назвав "блюзнірським невірним".

"Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе розглянути в цьому волю Божу", - додав у підсумку Штайнмаєр.

Нагадаємо, що Україна може запровадити санкції проти патріарха Кирила та ієрархів РПЦ.

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Штайнмаєр РПЦ Війна в Україні
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