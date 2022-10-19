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Штайнмаєр скасував запланований на завтра візит до України, - Bild

Фото: федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, канцелярія Штайнмайєра пояснила скасування візиту "міркуваннями безпеки".

"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть продемонструвати свою присутність у столиці прямо зараз", - заявив у коментарі Bild представник українського уряду.

Видання пише, що Федеральне міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та органи безпеки Німеччини рекомендували Штайнмаєру не їхати до Києва. Однак найближчим часом візит має відбутися.

Також повідомляється, що приїзд німецького президента погоджувався кілька тижнів.

Зазначимо, навесні стало відомо, що українська сторона відмовила Штайнмаєру у візиті, що призвело до тривалих розбіжностей між Києвом та Берліном. Влітку президент України Володимир Зеленський надіслав запрошення німецькому президенту. Передісторією дипломатичного конфлікту стала його провальна політика на посаді міністра закордонних справ Німеччини щодо Росії, коли він виступав за збереження партнерських відносин.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України він публічно визнав свої помилки.

Нагадаємо, у вересні Штайнмаєр пообіцяв Україні безстрокову підтримку у відбитті військової агресії Російської Федерації.

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Штайнмаєр