Штайнмайер отменил запланированный на завтра визит в Украину, - Bild

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Издание пишет, что Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.

Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.

Отметим, весной стало известно, что украинская сторона отказала Штайнмайеру в визите, что привело к длительным разногласиям между Киевом и Берлином. Летом президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение немецкому президента. Предысторией дипломатического конфликта стала его провальная политика на посту министра иностранных дел Германии в отношении России, когда он выступал за сохранение партнерских отношений.

После полномасштабного вторжения России в Украину он публично признал свои ошибки.