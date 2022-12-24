Штайнмаєр у різдвяному зверненні закликав до "справедливого миру" в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму телезверненні до Різдва заявив, що світ в Україні повинен мати "чіткі межі", а німців закликав бути згуртованими і не втрачати віри у свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Глава німецької держави також закликав співгромадян і надалі виявляти солідарність з Україною.

"Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, страхітливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій - все це лякає багатьох людей у нашій країні", - сказав Штайнмаєр.

Президент Німеччини позначив чіткі кордони для можливої мирної угоди з Росією: "Це має бути справедливий світ, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України віч-на-віч із свавіллям і насильством окупантів". За його словами, такий світ "ще не відчутний".

Штайнмаєр нагадав про наслідки війни в Україні, насамперед економічних, для німців.

Жителі Німеччини несуть цей тягар, оскільки їм небайдужа доля українців, їхня боротьба за свободу, і тому що вони виявляють солідарність та людяність, зазначив президент.

Він зазначив, що Україна захищається з великою мужністю, Європа згуртована, і Німеччина знову перевершує себе перед багатьма викликами.

"Ми не піддалися паніці, ми не дозволили внести розкол у наші лави. Наша демократична держава полегшує тяжкий тягар для громадян і компаній, і багато хто в компаніях працює над тим, щоб вийти з кризи з новими силами", - сказав Штайнмаєр.

Раніше Штайнмаєр заявив, що українське суспільство повинно мати можливість самостійно приймати рішення про початок переговорів щодо припинення вогню .

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