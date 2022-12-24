Штайнмайер в рождественском обращении призвал к "справедливому миру" в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем телеобращении к Рождеству заявил, что мир в Украине должен иметь "четкие границы", а немцев призвал быть сплоченными и не терять веры в свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Глава германского государства также призвал сограждан и дальше проявлять солидарность с Украиной.

"Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий - все это пугает многих людей в нашей стране", - сказал Штайнмайер.

Президент Германии обозначил четкие границы для возможного мирного соглашения с Россией: "Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". По его словам, такой мир "еще не осязаем".

Штайнмайер напомнил о последствиях войны в Украине, в первую очередь экономических, для немцев.

Жители Германии несут эти тяготы, поскольку им небезразлична судьба украинцев, их борьба за свободу, и потому что они проявляют солидарность и человечность, отметил президент.

Он отметил, что Украина защищается с большим мужеством, Европа сплочена, и Германия снова превосходит себя перед лицом многих вызовов.

"Мы не поддались панике, мы не позволили внести раскол в наши ряды. Наше демократическое государство облегчает тяжелейшее бремя для граждан и компаний, и многие в компаниях работают над тем, чтобы выйти из кризиса с новыми силами", - сказал Штайнмайер.

Ранее Штайнмайер заявил, что украинское общество должно иметь возможность самостоятельно принимать решение о начале переговоров о прекращении огня.

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