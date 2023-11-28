Штати ведуть переговори з Грецією про закупівлю артснарядів для України, - Ekathimerini

Загальна ціна, узгоджена Афінами, становить 47 мільйонів доларів.

Передбачається, що Штати закуплять загалом:

50 тисяч грецьких снарядів калібру 105 мм,

20 тисяч снарядів калібру 155 мм,

5 тисяч більших снарядів калібру 203 мм.

За даними грецького видання, переговори перебувають на завершальній стадії.

Раніше у серпні грецькі ЗМІ повідомляли, що грецька компанія Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі у програмі виробництва снарядів 155 мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС.

Нагадаємо, наприкінці минулої зими стало відомо, що Збройні сили України зіткнулися із проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що ЄС відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів у березні 2024 року. Поки що він виконаний лише на 30%.

Також повідомлялося, що на тлі побоювань у ЄС про відставання від графіка постачання Україні артснарядів допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах, які не перебувають у Євросоюзі.