RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штаты ведут переговоры с Грецией о закупке артснарядов для Украины, - Ekathimerini

Фото: США договариваются с Грецией о покупке артснарядов для Украины (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Общая цена, согласованная Афинами, составляет 47 миллионов долларов.

Предполагается, что Штаты закупят в общей сложности: 

  • 50 тысяч греческих снарядов калибра 105 мм,
  • 20 тысяч снарядов калибра 155 мм,
  • 5 тысяч более крупных снарядов калибра 203 мм.

По данным греческого издания, переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее в августе греческие СМИ сообщали, что греческая компания Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС.

Напомним, в конце минувшей зимы стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставок Украине артснарядов допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГрецияПомощь Украине