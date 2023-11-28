Штаты ведут переговоры с Грецией о закупке артснарядов для Украины, - Ekathimerini

Общая цена, согласованная Афинами, составляет 47 миллионов долларов.

Предполагается, что Штаты закупят в общей сложности:

50 тысяч греческих снарядов калибра 105 мм,

20 тысяч снарядов калибра 155 мм,

5 тысяч более крупных снарядов калибра 203 мм.

По данным греческого издания, переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее в августе греческие СМИ сообщали, что греческая компания Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС.

Напомним, в конце минувшей зимы стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставок Украине артснарядов допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.