У штаті Джорджія закривали виборчі дільниці через погрози з Росії про "мінування"

В американському штаті Джорджія зупиняли голосування на двох виборчих дільницях через повідомлення про "мінування". Погрози надходили з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та The New York Times.
За інформацією поліції округу Фултон, фейкові погрози про замінування стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті, розташованому неподалік від Атланти.
Зазначається, що адреси електронної пошти можуть бути підроблені, і офіційні особи США ще не підтвердили, що погрози надійшли з Росії. Але слідчі вивчають історію активності облікового запису електронної пошти, щоб спробувати визначити, хто стоїть за цими погрозами.
"Ми чули деякі погрози російського походження. В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо і будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень", - заявив журналіста державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.
При цьому він не уточнив, як саме було визначено, що погрози про замінування надійшли з Росії.
Водночас у ФБР заявили, що їм відомо про погрози замінування виборчих дільниць у кількох штатах, "багато з яких, як видається, надходили з російських поштових доменів". Однак жодна з погроз поки що не була визнана достовірною.
Сьогодні, 5 листопада, у США проходять президентські вибори. Кандидатом від Республіканської партії є Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс.
Фінальне опитування NBC News показало, що обидва кандидати йдуть нога в ногу. Камала Гарріс отримує підтримку 49% виборців, Дональд Трамп - ідентичні 49%. Лише 2% опитаних заявили, що не впевнені у своєму виборі.
Зазначимо, Трамп уже встиг проголосувати у штаті Флорида. Також він заявив, що впевнений у своїй перемозі.
Детальніше про вибори в США - у матеріалі РБК-Україна.
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