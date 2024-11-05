В штате Джорджия закрывали избирательные участки из-за угроз из России о "минировании"

По информации полиции округа Фултон, фейковые угрозы заминирования стали причиной временного закрытия избирательных участков в городе Юнион-Сити, расположенном неподалеку от Атланты.

Отмечается, что адреса электронной почты могут быть подделаны и официальные лица США еще не подтвердили, что угрозы поступили из России. Но следователи изучают историю активности аккаунта электронной почты, чтобы попытаться определить, кто стоит за этими угрозами.

"Мы слышали некоторые угрозы российского происхождения. В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем и будем продолжать очень ответственно относиться к подобным сообщениям", - заявил журналисту государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

При этом он не уточнил, как именно было определено, что угрозы заминирования поступили из России.

В то же время в ФБР заявили, что им известно об угрозах заминирования избирательных участков в нескольких штатах, "многие из которых, по всей видимости, поступали из российских почтовых доменов". Однако ни одна из угроз пока не была признана достоверной.