В штате Нью-Йорк вводят обязательный "масочный режим"

Всех жителей штата Нью-Йорк обяжут носить медицинские маски в общественных местах для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Масочный режим" в штате вводится согласно распоряжению губернатора Эндрю Куомо. По его словам, у жителей региона будет три дня, чтобы обзавестись необходимым количеством медицинских масок.

"Если вы собираетесь сесть на общественный транспорт, вы сядете в автобус, в метро, встанете на платформу метро, собираетесь прогуляться в соседнем районе, будете на тротуаре или проходить мимо людей на тротуаре - вы не сможете поддерживать социальное дистанцирование, вы должны носить маску", - заявил Куомо.

За соблюдением "масочного режима" будут следить органы местной власти. По словам Куомо, пока что штрафовать на отсутствие масок не будут.

За последние 24 часа в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 752 человека. Днем ранее было зафиксировано 778 смертей. Общее число летальных случаев от COVID-19 в штате превысило 11,5 тыс. при более 215 тыс. зараженных.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявлял, что пик смертности в штате уже пройден.

Всего в Соединенных Штатах Америки коронавирусом заразились почти 625 тыс. человек. От инфекции скончались 27,5 тыс. американцев. За прошлые сутки жертвами коронавируса в США стали 2407 человек, что является антирекордом для страны.