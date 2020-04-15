У штаті Нью-Йорк вводять обов'язковий "масковий режим"

Всіх жителів штату Нью-Йорк зобов'яжуть носити медичні маски в громадських місцях для протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Масковий режим" в штаті вводиться згідно з розпорядженням губернатора Ендрю Куомо. За його словами, у жителів регіону буде три дні, щоб придбати необхідну кількість медичних масок.

"Якщо ви збираєтеся сісти на громадський транспорт, ви сідаєте в автобус, в метро, встанете на платформу метро, збираєтеся прогулятися у сусідньому районі, будете на тротуарі або будете проходити повз людей на тротуарі - ви не зможете підтримувати соціальне дистанціювання, ви повинні носити маску", - заявив Куомо.

За дотриманням "масочного режиму" будуть стежити органи місцевої влади. За словами Куомо, поки що штрафувати на відсутність масок не будуть.

За останні 24 години у штаті Нью-Йорк від коронавірусу померли 752 людини. За день до цього було зафіксовано 778 смертей. Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 в штаті перевищила 11,5 тис. при більш ніж 215 тис. заражених.

Раніше губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо заявляв, що пік смертності у штаті вже пройдений.

Всього у Сполучених Штатах Америки коронавірусом заразилися майже 625 тис. осіб. Від інфекції померли 27,5 тис. американців. За минулу добу жертвами коронавірусу в США стали 2407 людей, що є антирекордом для країни.