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У штаті Луізіана оголосили режим НС через кібератаку

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 08:34
У штаті Луізіана оголосили режим НС через кібератаку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хакери здійснили кібератаку на Новий Орлеан

У американському місті Новий Орлеан (штат Луізіана) оголосили режим надзвичайної ситуації через кібератаку на сервери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяку мера міста Латої Кантрелл у Twitter.

За її словами, у п'ятницю, 13 грудня, у міській мережі починаючи з 13 години за київським часом було зафіксовано підозрілу активність, яка пізніше була визначена як кібератака. У результаті кібератаки сервери міських служби було відключено.

У штаті Луізіана оголосили режим НС через кібератаку

Як повідомляють американські ЗМІ, мережа Нового Орлеану піддалася атаці з використанням вірусів-вимагачів. Такі шкідливі програми зазвичай уражають мережі та блокують важливі документи, за які потім хакери вимагають викуп.

Зазначається, що на момент виявлення кібератаки жодної вимоги про викуп до адміністрації Нового Орлеану не надходило. Наразі триває розслідування кібератаки, в якому беруть участь поліція штату, Федеральне бюро розслідувань та секретні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України блокувала витік конфіденційної інформації з державних установ, військових частин і комунальних підприємств до Російської Федерації. Комерційна структура провела незаконне встановлення російського програмного забезпечення у понад 50 державних структурах.

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