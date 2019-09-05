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Штат "Волыньгаза" укомплектован на 88%

Новости » Энергетика    05.09.2019 - 18:11
Штат "Волыньгаза" укомплектован на 88%
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

За 7 месяцев 2019 года из компании уволилось 122 работника

12% штатного расписания "Волыньгаза" остается вакантным. За 7 месяцев 2019 года из компании уволилось 122 работника, из которых большинство - это слесари сварщики, то есть работники рабочих профессий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что отток кадров связан с низкой зарплатой, которую "невозможно просмотреть из-за бездействия НКРЭКУ".

Отмечается, что НКРЭКУ уже три года не пересматривает тариф на распределение для "Волыньгаза". В нем определены расходы на оплату труда сотрудников компании. Поэтому зарплаты специалистов компании заморожены на уровне 2016 года. За это время средняя зарплата в Волынской области выросла более, чем в 2 раза. В целом же, с 2016 года с "Волыньгаза" уволились 548 работников, а это 45,7 % от общего количества работающих в компании.

"Самостоятельно мы не можем поднимать заработную плату нашим работникам, поскольку в тарифе на распределение статья расходов на оплату труда является фиксированной суммой. Зарплата работника в среднем 4 738,26 грн. Но стоит отметить, что минимальная заработная плата неквалифицированного работника составляет 4 173 грн. То есть разница эта незначительна", - рассказал финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

На сегодня в "Волыньгазе" насчитывается 158 вакансий, из которых 127 - технического направления. В компании не хватает инженерно-технических работников и работников рабочих профессий, что не дает возможности обеспечить выполнение поставленных задач и обязанностей в полном объеме.

Как сообщается, из-за низких зарплат не является возможным и привлечение молодых специалистов. Для сравнения, слесарь "Волыньгаза" получает на 45-50% меньшую заработную плату, чем работник этой специальности теплосети или облэнерго в регионе.

15 августа 2019 года газораспределительная компания провела открытые слушания проекта тарифа на распределение природного газа. Результаты встречи, оформленные соответствующим протоколом, компания направила на рассмотрение НКРЭКУ. С проектом тарифа и протоколом можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Тариф на распределение".

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