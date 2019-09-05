Штат "Волиньгазу" укомплектований на 88%

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За 7 місяців 2019 року з компанії звільнилось 122 працівники

12% штатного розкладу "Волиньгазу" залишається вакантним. За 7 місяців 2019 року з компанії звільнилось 122 працівники, із яких більшість - це слюсарі зварники, тобто працівники робітничих професій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії заявили, що відтік кадрів пов’язаний із низькою зарплатнею, яку "неможливо переглянути через бездіяльність НКРЕКП".

Зазначається, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф на розподіл для "Волиньгазу". В ньому визначені витрати на оплату праці співробітників компанії. Тому зарплати фахівців компанії заморожені на рівні 2016 року. За цей час середня зарплата в Волинській області зросла більше, ніж у 2 рази. Загалом же, з 2016 року з "Волиньгазу" звільнилося 548 працівників, а це 45,7 % від загальної кількості працюючих у компанії.

"Самостійно ми не можемо піднімати заробітну плату нашим працівникам, оскільки в тарифі на розподіл стаття витрат на оплату праці є фіксованою сумою. Зарплата працівника в середньому 4 738,26 грн. Але варто зауважити, що мінімальна заробітна плата некваліфікованого працівника становить 4 173 грн. Тобто різниця ця незначна", - розповів директор фінансовий АТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.

На сьогодні у "Волиньгазі" нараховується 158 вакансій, з яких 127 - технічного напрямку. В компанії не вистачає інженерно-технічних працівників та працівників робітничих професій, що не дає можливості забезпечити виконання поставлених завдань та обов’язків в повному обсязі.

Як повідомляється, через низькі зарплати не є можливим і залучення молодих фахівців. Для порівняння, слюсар "Волиньгазу" отримує на 45-50% меншу заробітну плату, аніж працівник цієї спеціальності тепломережі чи обленерго в регіоні.

15 серпня 2019 року газорозподільна компанія провела відкриті слухання проекту тарифу на розподіл природного газу. Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП. З проектом тарифу та протоколом можна ознайомитись на сайті компанії в розділі "Тариф на розподіл".