Штат российского посольства в Великобритании сократится на 40%

Штат посольства Российской Федерации в Великобритании сократится на 40%. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сообщают российские СМИ.

"Без всякого сомнения, это (решение Британии о высылке российских дипломатов, - ред.) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%", - сказал он.

По словам Яковенко, российские дипломаты, высылаемые из Великобритании, покинут страну на следующей неделе.

"Значительная часть людей, которые уезжают на следующей неделе в Москву, были задействованы в избирательной комиссии. Мы, естественно, по получении информации от британского МИДа в оперативном порядке этих людей заменили", - добавил Яковенко.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.