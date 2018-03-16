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Штат російського посольства у Великобританії скоротиться на 40%

НовиниПолітика    16.03.2018 - 12:48
Фото: посольство РФ в Британії (maps.google.com)
Фото: посольство РФ в Британії (maps.google.com)

Російські дипломати покинуть Великобританію наступного тижня

Штат посольства Російської Федерації у Великобританії скоротиться на 40%. Про це заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, повідомляють російські ЗМІ.

"Без всякого сумніву, це (рішення Британії про висилку російських дипломатів, - ред.) матиме серйозний вплив на роботу посольства. Це приблизно скорочення персоналу на 40%", - сказав він.

За словами Яковенка, російські дипломати, вислані з Великобританії, покинуть країну наступного тижня.

"Значна частина людей, які від'їжджають наступного тижня в Москву, були задіяні у виборчій комісії. Ми, природно, після отримання інформації від британського МЗС в оперативному порядку цих людей замінили", - додав Яковенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії зажадала вислати 23 російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії в причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

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Теги: Російська Федерація, Великобритания
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