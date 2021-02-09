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Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов

Автор: Даша Харченко

Офис госсекретаря Джорджии начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате. Потом дело передадут генпрокурору.

Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс.

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Расследование началось из-за записи звонка Трампа госсекретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, экс-президент в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.

"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - сказал Джонс.

Ранее сообщалось, что Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Напомним, член палаты представителей США Джейми Раскин направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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