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Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів

Автор: Даша Харченко

Офіс держсекретаря Джорджії почав розслідування спроб колишнього президента США Дональда Трампа скасувати результати виборів у штаті. Потім справу передадуть генпрокурору.

Про це Reuters повідомив прес-секретар офісу держсекретаря Уолтер Джонс.

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Розслідування почалося через запис дзвінка Трампа держсекретареві Бреду Раффенспергеру 2 січня. Як повідомляється, екс-президент у телефонній розмові чинив тиск на держсекретаря, щоб той скасував результати виборів у штаті.

"Офіс секретаря штату розслідує отримані ним скарги... Будь-які подальші правові дії залишаться за генпрокурором", - сказав Джонс.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера перерахувати голоси в штаті і "знайти" для нього 11780 голосів. Керівництво штату всіляко переконувало Трампа в неможливості таких дій.

Нагадаємо, член палати представників США Джеймі Раскін направив лист адвоката 45-го президента Дональда Трампа з проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак Трамп відмовився.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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