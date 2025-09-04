Штампів у паспортах більше не буде: як зміниться в’їзд українців до ЄС з жовтня

Нагадаємо, уряд дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану. Мета змін - дати молоді більше можливостей для навчання, стажування та легальної роботи за кордоном, щоб згодом здобутий досвід використовувати для розвитку України. Рішення стосується також тих, хто вже перебуває за кордоном.

Раніше РБК-Україна також розповідало, що українці, особливо чоловіки призовного віку, часто стикаються з відмовами у виїзді за кордон під час воєнного стану. Юрист Олександр Курявий пояснив, які основні причини відмов (невідповідність документів, обмеження за указом президента, проблеми з реєстрами "Оберіг" чи "Шлях"), як правильно діяти в такій ситуації та як оскаржити рішення прикордонників.