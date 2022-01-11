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Штаммом "Омикрон" заразится более половины Европы в ближайшие недели, - ВОЗ

Автор: Мария Кучерявец

Более половины населения Европы будет заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон". Это произойдет в ближайшие 6-8 недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского бюро ВОЗ доктор Ханса Клюге.

С соответствующим заявлением он выступил ссылаясь на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

"Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения Европейского региона будет инфицировано "Омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал Клюге.

По его словам, сейчас 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксировали случаи заболевания штаммом "Омикрон".

Клюге добавил, что этот вариант коронавируса быстро и становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант "Омикрон" может привести к цунами случаев.

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