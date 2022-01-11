Штамом "Омікрон" заразиться більше половини Європи у найближчі тижні, - ВООЗ

Більш як половина населення Європи заразиться новим штамом коронавірусу "Омікрон". Це станеться у найближчі 6-8 тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора європейського бюро ВООЗ доктора Ханса Клюге.

З відповідною заявою він виступив посилаючись на прогноз Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME) при Вашингтонському університеті.

"Інститут показників та оцінки здоров'я прогнозує, що понад 50% населення Європейського регіону буде інфіковано "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів", - сказав Клюге.

За його словами, наразі 50 із 53 країн Європи та Центральної Азії зафіксували випадки захворювання штамом "Омікрон".

Клюге додав, що цей варіант коронавірусу швидко поширюэться та стає домінуючим у Західній Європі, а також - на Балканах.