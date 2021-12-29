Штамм "Омикрон" может привести к цунами случаев, - глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Это (новый штамм "Омикрон", - ред.) может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, в Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон".

Кроме того, в Британии заявили, что все меньше госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждаются в высокопоточном кислороде, поскольку средняя продолжительность пребывания в медучреждении сократилась до трех дней.

Добавим, что в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.