Штам "Омікрон" може призвести до цунамі, - глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що ВООЗ стурбований тим фактом, що штам коронавірусу "Омікрон" є більш заразним. За його словами, новий варіант може призвести до цунамі випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Це (новий штам "Омікрон", - ред.) може призвести до цунамі випадків, що може значно посилити тиск на системи охорони здоров'я по всьому світу", - підкреслив глава ВООЗ.

Нагадавши, в Україні зафіксували нові випадки штаму "Омікрон".

Крім того, у Британії заявили, що все менше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом потребують високопотокового кисню, оскільки середня тривалість перебування в медзакладі скоротилася до трьох днів.

Додамо, що в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.