Штамм "Омикрон" может положить конец пандемии COVID-19, - ученые

Ученые из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили штамм коронавируса "Омикрон", предположили, что он может положить конец пандемии COVID-19. С каждой новой волной наблюдалось более легкое течение заболевания.

"Есть явные признаки того, что в ближайшие несколько недель количество случаев и госпитализаций в Южной Африке может снизиться. Если эта модель сохранится и повторится во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности, что позволяет предположить, что "Омикрон" может быть предвестником конца эпидемической фазы пандемии COVID-19, открывающей ее эндемическую фазу", - говорится в исследовании.

Как стало известно, ученые изучили данные 466 пациентов больницы городского округа Цване, поступивших в волну "Омикрона", и 3976 – пациентов предыдущей волны. Они установили, что всего 4,5% заболевших COVID-19 умерли в госпитале в текущую волну по сравнению со средним показателем в 21% в прошлые разы.

Также сократилась средняя продолжительность пребывания в больнице до четырех дней по сравнению с 8,8 дня ранее, а число госпитализированных в отделение интенсивной терапии - с 4,3 до 1%.



Ученые заметили, что с каждой волной наблюдалось более легкое течение заболевания. Это свидетельствует о том, что штамм "Омикрон" может быть предвестником окончания эпидемической фазы пандемии.