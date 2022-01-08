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Штамм "Омикрон" может положить конец пандемии COVID-19, - ученые

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ЮАР, Суббота 08 января 2022 17:25
Штамм "Омикрон" может положить конец пандемии COVID-19, - ученые Фото: штамм "Омикрон" может положить конец пандемии COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Ученые из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили штамм коронавируса "Омикрон", предположили, что он может положить конец пандемии COVID-19. С каждой новой волной наблюдалось более легкое течение заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте South African Medical Research Council.


"Есть явные признаки того, что в ближайшие несколько недель количество случаев и госпитализаций в Южной Африке может снизиться. Если эта модель сохранится и повторится во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности, что позволяет предположить, что "Омикрон" может быть предвестником конца эпидемической фазы пандемии COVID-19, открывающей ее эндемическую фазу", - говорится в исследовании.

Как стало известно, ученые изучили данные 466 пациентов больницы городского округа Цване, поступивших в волну "Омикрона", и 3976 – пациентов предыдущей волны. Они установили, что всего 4,5% заболевших COVID-19 умерли в госпитале в текущую волну по сравнению со средним показателем в 21% в прошлые разы.

Также сократилась средняя продолжительность пребывания в больнице до четырех дней по сравнению с 8,8 дня ранее, а число госпитализированных в отделение интенсивной терапии - с 4,3 до 1%.

Ученые заметили, что с каждой волной наблюдалось более легкое течение заболевания. Это свидетельствует о том, что штамм "Омикрон" может быть предвестником окончания эпидемической фазы пандемии.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что причиной появления новых штаммов COVID-19 является низкий уровень вакцинации.

А также подчеркнули, что "Омикрон" не стоит воспринимать как менее опасный штамм.

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