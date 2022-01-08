Штам "Омікрон" може покласти край пандемії COVID-19, - вчені

Вчені з Південно-Африканської Республіки, де вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон", припустили, що він може покласти край пандемії COVID-19. З кожною новою хвилею спостерігався більш легкий перебіг захворювання.

"Є явні ознаки того, що в найближчі кілька тижнів кількість випадків і госпіталізацій в Південній Африці може знизитися. Якщо ця модель збережеться і повториться в усьому світі, ми, ймовірно, побачимо повне розділення показників захворюваності та смертності, що дозволяє припустити, що "Омікрон" може бути передвісником кінця епідемічної фази пандемії COVID-19, що відкриває її ендемічну фазу", - йдеться в дослідженні.

Як стало відомо, вчені вивчили дані 466 пацієнтів лікарні міського округу Цване, які були госпіталізовані в хвилю "Омікрона", і 3976 - пацієнтів попередньої хвилі. Вони встановили, що всього 4,5% хворих COVID-19 померли в госпіталі в поточну хвилю в порівнянні із середнім показником в 21% в минулі рази.

Також скоротилася середня тривалість перебування в лікарні до чотирьох днів у порівнянні з 8,8 дня раніше, а число госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії - з 4,3 до 1%.



Вчені помітили, що з кожною хвилею спостерігався більш легкий перебіг захворювання. Це свідчить про те, що штам "Омікрон" може бути передвісником закінчення епідемічної фази пандемії.