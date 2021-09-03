Штамм коронавируса Mu зафиксировали в Южной Корее: есть первые заражения
Фото: в Южной Корее обнаружили первые случаи заражения штаммом коронавируса Mu (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Южной Корее подтвердили первые три случая заражения штаммом коронавируса, который ВОЗ маркировала как Mu. Все три случая были завезены из Мексики, США и Колумбии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.
Органы здравоохранения Южной Кореи подтвердили первые три случая заражения штаммом Mu.
По сообщению ВОЗ, этот новый вариант коронавируса был впервые обнаружен в Колумбии в январе этого года, и с тех пор он был подтвержден по меньшей мере в 39 странах.