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Штам коронавірусу Mu зафіксували у Південній Кореї: є перші зараження

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Сеул, П'ятниця 03 вересня 2021 13:28
Штам коронавірусу Mu зафіксували у Південній Кореї: є перші зараження Фото: у Південній Кореї виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу Mu (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Південній Кореї підтвердили перші три випадки зараження штамом коронавірусу, який ВООЗ маркувала як Mu. Всі три випадки були завезені з Мексики, США та Колумбії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Органи охорони здоров’я Південної Кореї підтвердили перші три випадки зараження штамом Mu.

За повідомленням ВООЗ, цей новий варіант коронавірусу було вперше виявлено у Колумбії у січні цього року, і відтоді його було підтверджено щонайменше у 39 країнах.

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