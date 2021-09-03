Штам коронавірусу Mu зафіксували у Південній Кореї: є перші зараження
Фото: у Південній Кореї виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу Mu (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Південній Кореї підтвердили перші три випадки зараження штамом коронавірусу, який ВООЗ маркувала як Mu. Всі три випадки були завезені з Мексики, США та Колумбії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.
Органи охорони здоров’я Південної Кореї підтвердили перші три випадки зараження штамом Mu.
За повідомленням ВООЗ, цей новий варіант коронавірусу було вперше виявлено у Колумбії у січні цього року, і відтоді його було підтверджено щонайменше у 39 країнах.