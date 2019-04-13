В штабе Зеленского не видят альтернативы "Минску"

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленського Дмитрий Разумков заявил, что единственным возможным вариантом решения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В штабе Зеленского сейчас не видят альтернативы минскому процессу для разрешения конфликта на востоке Украины.

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" - не идеальный, с ним много вопросов, и на протяжении многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другую альтернативу. К минскому процессу привязаны все санкции, которые сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень трудно", - отметил он.

Также Разумков отметил, что Российская Федерация не придерживается минских договоренностей и пытается перевернуть его с ног на голову". По словам Разумкова, сейчас нет возможности для проведения демократических выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Другой вопрос, что Россия, как всегда, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке - сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории - просто невозможно", - добавил спикер штаба Зеленского.

Разумков подчеркнул, что возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины.

Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали шаги для деоккупации Донбасса. По словам Дмитрия Разумкова, в случае избрания для усиления давления на Россию в вопросе оккупированных Донбасса и Крыма Зеленский попытается объединить три вектора - "нормандьский формат", давление Соединенных Штатов на РФ и позицию Британии в отношении России после химической атаки в Солсбери.