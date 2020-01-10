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У штабі уточнили дані про втрати на Донбасі у четвер

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 16:05
У штабі уточнили дані про втрати на Донбасі у четвер
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора на Донбасі постраждали 4 військовослужбовців

У четвер, 9 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали четверо українських військових, ще один загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС в Facebook.

Так, у штабі уточнили, що вчора на Донбасі четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення та бойові травми. Ще один військовий загинув.

"Факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з'ясування всіх обставин події. Стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник отримав множинні осколкові поранення та ще двоє зазнали акубаротравм", - розповіли в ООС.

Зазначається, що зараз постраждалі військовослужбовці перебувають у військово-лікувальних закладах. Пораненим військовим надають кваліфіковану медичну допомогу.

У штабі уточнили дані про втрати на Донбасі у четвер

Нагадаємо, раніше у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що минулої доби, 9 січня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, та ще одного було поранено. Вчора російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі загинув Микола Довженко, військовослужбовець 28 окремої механізованої бригади ЗСУ. Український військовий загинув в результаті смертельного поранення ворожою кулею.

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