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В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе

Новости » Общество     30.11.2019 - 18:47
В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе в субботу, 30 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что на КПВВ "Станица Луганская" и у восстановленного моста работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи гражданским. Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно проводят техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов. Население перевозит два автобуса на маршруте работает электромобиль.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины. В ООС сообщили, что обстановка в районе стабильная.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, ГСЧС разобрала одно вспомогательное сооружение, один блиндаж и изъяла 31 взрывоопасный предмет.

В штабе отметили, что украинская сторона полностью выполнила свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия на пути от Богдановки до Петровского. При этом российская оккупационная власть никаких работ в этом направлении не проводит.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: Новости ООС
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