ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 18:47
У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українська сторона повністю виконала свої зобов'язання щодо відновлення дорожнього покриття на шляху від Богданівки до Петровського

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили про ситуацію на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі в суботу, 30 листопада. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що на КПВВ "Станиця Луганська" і у відновленого мосту працюють співробітники Червоного Хреста з надання допомоги цивільним. Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щодня проводять технічне обстеження ділянок місцевості по обидва боки від дороги в районі лісосмуги і моста на наявність вибухонебезпечних предметів. Населення перевозить два автобуса на маршруті працює електромобіль.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші. У ВЗГ повідомили, що обстановка в районі стабільна.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, ГСЧС розібрала одне допоміжне спорудження, один бліндаж і вилучила 31 вибухонебезпечний предмет.

У штабі зазначили, що українська сторона повністю виконала свої зобов'язання щодо відновлення дорожнього покриття на шляху від Богданівки до Петровського. При цьому російська окупаційна влада ніяких робіт в цьому напрямку не проводить.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 30 листопада, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 30 листопада, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Бойовики на Донбасі один раз порушили перемир'я На Донбасі загинув український військовий
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся