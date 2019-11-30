У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українська сторона повністю виконала свої зобов'язання щодо відновлення дорожнього покриття на шляху від Богданівки до Петровського

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили про ситуацію на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі в суботу, 30 листопада. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що на КПВВ "Станиця Луганська" і у відновленого мосту працюють співробітники Червоного Хреста з надання допомоги цивільним. Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щодня проводять технічне обстеження ділянок місцевості по обидва боки від дороги в районі лісосмуги і моста на наявність вибухонебезпечних предметів. Населення перевозить два автобуса на маршруті працює електромобіль.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші. У ВЗГ повідомили, що обстановка в районі стабільна.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, ГСЧС розібрала одне допоміжне спорудження, один бліндаж і вилучила 31 вибухонебезпечний предмет.

У штабі зазначили, що українська сторона повністю виконала свої зобов'язання щодо відновлення дорожнього покриття на шляху від Богданівки до Петровського. При цьому російська окупаційна влада ніяких робіт в цьому напрямку не проводить.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 30 листопада, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 30 листопада, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.