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У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 18:58
У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сьогодні КПВВ "Станиця Луганська" відвідала делегація Словаччини

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли про ситуацію на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі у п'ятницю, 29 листопада. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) Держслужба з надзвичайних ситуацій України провела технічне обстеження ділянок місцевості по обидві сторони від дороги. Зазначимо, що КПВВ відвідала делегація Словаччини на чолі з головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької республіки Мирославом Лайчаком.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиша.

Зазначимо, що на ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, співробітники ДСНС розібрали два допоміжні споруди, обстежили 0,03 га території та вилучили 27 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, під час візиту на Донбас Лайчак заявивл, що переговори про можливих нових ділянках розведення військ на Донбасі ведуться в рамках Тристоронньої контактної групи.

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