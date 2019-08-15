ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В штабе сообщили подробности гибели военного на Донбассе

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 10:25
В штабе сообщили подробности гибели военного на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook com cvforeu)

Несмотря на прекращение огня, на Донбассе погибают украинские военные

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе населенного пункта хутор Вильный Донецкой области вечером 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба штаба Об'объединенных сил в Facebook.

По информации штаба, вчера, в конце суток, пренебрегая Минскими договоренностям о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вильный.

"В результате вражеского обстрела получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Штаб ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

В штабе сообщили подробности гибели военного на Донбассе

Как сообщало РБК-Украина, 12 августа, в больнице умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был ранен в районе Широкино Донецкой области. За жизнь бойца медики боролись трое суток, но спасти его не удалось.

Напомним, на Донбассе 10 августа в результате обстрела со стороны боевиков погиб один боец Национальной гвардии и получил ранения, еще один военный из состава операции О'объединенных сил.

На Донбассе погиб украинский военный На Донбассе боевики 6 раз нарушили перемирие
Новости Украины ООСДонбассштаб
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь