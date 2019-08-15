У штабі повідомили подробиці загибелі військового на Донбасі

Ілюстративне фото (facebook com cvforeu)

Попри припинення вогню на Донбасі гинуть українські військові

Військовослужбовець Збройних cил України загинив у результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту хутір Вільний Донецької області ввечері 14 серпня. Про це повідомляє прес-служба штабу Об'єднаних сил у Facebook.

За інформацію штабу, вчора, наприкінці доби нехтуючи Мінськими домовленостями про повне і безстрокове припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування, російські окупанти відкрили вогонь по одному з опорних пунктів в районі населеного пункту хутір Вільний.

"У результаті ворожого обстрілу отримав поранення не сумісні з життям військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться в повідомлені.

Штаб ООС висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 серпня, у лікарні помер військовослужбовець Збройних сил України, який був поранений в районі Широкіного Донецької області. За життя бійця медики боролися три доби, але врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, на Донбасі 10 серпня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув один боєць Національної гвардії і отримав поранення, ще один військовий зі складу операції Об'єднаних сил.