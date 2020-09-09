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В штабе сообщили о нарушениях перемирия со стороны боевиков на Донбассе

Донбасс, Среда 09 сентября 2020 15:14
В штабе сообщили о нарушениях перемирия со стороны боевиков на Донбассе
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. В частности, они размещают запрещенное вооружение вблизи линии разграничения, укрепляют оборонительные позиции и устанавливают минные заграждения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал три миномета "Сани" 120 мм вблизи населенного пункта Веселая Гора и две буксируемых гаубицы "Лягушка" 122 мм около Богдановки в Луганской области.

Также возле Григорьевки Донецкой области боевики оборудовали новую траншею около 170 метров и оборонительные позиции. Продолжают оборудовать имеющиеся траншеи возле Калиново-Борщеватого в Луганской области и возле села Пикузы Донецкой области.

Вблизи села Веселая Гора также зафиксированы четыре противотанковые мины, которые установлены в один ряд поперек западной полосы автодороги.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты ясно показывают на нарушение достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования РФ и в дальнейшем используют практику невыполнения взятых на себя обязательств", - сообщили в штабе.

Отметим, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация. Впервые с начала перемирия в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Еще один боец получил ранение в ходе другого обстрела.

Как писало РБК-Украина, из-за обострения ситуации на Донбассе сегодня на внеочередное заседание собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ).

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